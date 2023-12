Koning Willem-Alexander stond in zijn toespraak bij het staatsbanket dinsdagavond stil bij het belang van een goede samenwerking met Zuid-Korea, juist in een tijd van „agressie en machtsmisbruik”. Met het staatsbanket in het Koninklijk Paleis Amsterdam wordt de eerste dag van het staatsbezoek van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol en zijn vrouw Kim Keon-hee aan Nederland afgesloten.