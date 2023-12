Bij een groot aantal invallen in België, Spanje en Nederland heeft de politie dinsdagochtend veertien mensen aangehouden. Onder hen een Nederlander die werd aangehouden in de buurt van Den Haag. Ze zouden deel uitmaken van een criminele organisatie die zich bezighoudt met de productie van synthetische drugs en het internationaal transport daarvan. Dat maakte het Openbaar Ministerie in Tongeren (België) bekend.