Oproep Stadskanaal aan andere gemeenten: vang asielzoekers op

De gemeenteraad van Stadskanaal heeft unaniem een motie aangenomen waarin andere gemeenten worden opgeroepen asielzoekers op te vangen. Dat gebeurde maandagavond tijdens een ingelast spoeddebat over de crisisopvang van asielzoekers in de gemeente. Burgemeester Klaas Sloots verwacht niet dat de motie enkel symbolische waarde heeft, maar hoopt hiermee „de handen op elkaar te krijgen” bij andere gemeenten. En dan in het bijzonder de gemeenten buiten Groningen.