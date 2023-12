TIVOLI (ANP/DPA).Bij een hevige brand in een ziekenhuis in Tivoli, ten oosten van Rome, zijn vier doden gevallen. Circa tweehonderd patiënten zijn naar andere ziekenhuizen overgebracht of in een nabijgelegen school ondergebracht. De brand brak vrijdagavond uit in het hospitaal San Giovanni Evangelista en breidde zich snel uit.