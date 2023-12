Naast station Den Haag Hollands Spoor moeten twee woontorens van ongeveer 160 meter hoog verrijzen. Dit zouden daarmee de hoogste gebouwen in de stad worden. In de torens moeten maximaal 1250 woningen komen voor studenten, starters en gezinnen. Ook moeten er kantoorplekken worden ingericht. Het terrein is nu een parkeerdek en fietsenstalling.