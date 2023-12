Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verwacht dit weekend voldoende plek te hebben om asielzoekers die binnenkomen op te kunnen vangen. Een COA-woordvoerder wijst daarbij naar de tijdelijke nachtopvang in Stadskanaal die donderdagavond openging en naar de honderd opvangplekken die vrijdag beschikbaar zijn gekomen in een studentencomplex in Groningen. „Ik denk dat we voor nu even uit de brand zijn geholpen”, aldus de COA-woordvoerder.