In elf jaar tijd groeide de evangelische gemeente Mozaiek enorm. Begon het klein in Veenendaal, inmiddels komen wekelijks zo’n 4500 mensen naar de diensten in De Basiliek. De jonge gemeente oefent een grote aantrekkingskracht uit, ook op mensen uit reformatorische hoek. In de nieuwe aflevering van Sprekend RD leggen kerkredacteuren Janita van Hoeven en Addy de Jong uit waar dat volgens hen aan ligt.