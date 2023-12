Met nog precies een jaar tot de grote heropening is in Parijs stilgestaan bij het werk dat is verzet aan de Notre-Dame. De Franse president Emmanuel Macron beklom de steigers rond de beroemde 96 meter hoge vieringtoren die in oktober 2019 instortte en beloofde dat de opening volgens planning op 8 december 2024 zal doorgaan. Hij hoopt dat de paus de opening bijwoont.