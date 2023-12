De voorzitter van een Franse koepelorganisatie voor Joodse instituten (Crif) vindt dat president Emmanuel Macron de start van Chanoeka niet had moeten vieren bij het presidentieel paleis. Dat is in strijd met de scheiding van kerk en staat, zei voorzitter Yonathan Arfi op de zender Sud Radio. Die ‘laïcité’, in het Frans, is volgens hem ook voor Joden heel belangrijk.