Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) bekijkt of opvang van asielzoekers mogelijk is op bepaalde Defensielocaties, zei hij vrijdag voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. „Bij Defensie zien we bepaalde locaties waar dat zou kunnen”, aldus de bewindsman. Wel zegt hij daarvoor toestemming te moeten krijgen van het gemeentebestuur dat over die locatie gaat.