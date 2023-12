Museum de Fundatie in financiële problemen en vraagt om hulp

Museum de Fundatie heeft grote financiële problemen en vraagt de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel om hulp. Het in Zwolle gevestigde museum, dat ook nog een locatie heeft in een kasteel tussen de dorpen Heino en Wijhe, kampt met een structureel tekort van ruim 900.000 euro. Vorig jaar en dit jaar kon het museum dat volgens directeur-bestuurder Beatrice von Bormann nog opvangen uit de eigen reserves, maar voor 2024 en de jaren daarna is dat „niet meer haalbaar”.