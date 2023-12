Verkenner Ronald Plasterk weet na verschillende gespreksrondes genoeg over de posities van de betreffende partijen om een advies uit te brengen aan de Tweede Kamer. De verkenner gaat de Kamer adviseren „over hoe een informatieronde eruit zou kunnen zien”, zegt hij donderdag in een toelichting aan de pers. Op welke variant hij aanstuurt, is nog onduidelijk.