In het Gelderse Culemborg gaat een crisisnoodopvang open voor maximaal tweehonderd Oekraïners. Culemborg komt daarmee tegemoet aan de vraag van het Rijk aan veiligheidsregio’s om met spoed ruimte te maken voor de nog steeds toenemende stroom Oekraïense vluchtelingen, aldus de gemeente. Het is de bedoeling dat de Oekraïners hooguit een week in de crisisnoodopvang verblijven.