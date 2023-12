Ex-officier VS: legertop El Salvador achter moord IKON-journalisten

Een ex-militair die als Amerikaans diplomaat in El Salvador werkte, John McKay, heeft bevestigd dat de top van de Salvadoraanse strijdkrachten achter de moord in 1982 op vier Nederlandse journalisten van de omroep IKON zat. Hij deed dat tijdens een getuigenis in een rechtszaak tegen enkele verdachten. McKay was van 1981 tot 1984 als majoor en assistent-militair attaché in El Salvador werkzaam. Daar woedde toen een oorlog tussen de door militairen gedomineerde en door de VS gesteunde regering en een links-radicale guerrilla.