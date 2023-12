UNHCR: situatie Ter Apel ronduit zorgwekkend

De UNHCR noemt de situatie in Ter Apel „ronduit zorgwekkend en een symptoom van een failliet opvangsysteem”. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties reageert hiermee op een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Die concludeert dat de situatie op het terrein van het asielzoekerscentrum en aanmeldcentrum onveilig en onhoudbaar is. „Dat we nu, net als vorig jaar zomer, opnieuw door een ondergrens zakken is te betreuren”, aldus de UNHCR.