Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de omstandigheden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. „De situatie is schrijnend”, laat de organisatie weten na het verschijnen van een rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Die concludeert dat de situatie op het terrein van het asielzoekerscentrum en aanmeldcentrum onveilig en onhoudbaar is.