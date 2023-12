President Erdogan ziet nieuw tijdperk in relaties met Griekenland

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan is voor het eerst sinds 2017 op bezoek in de Griekse hoofdstad Athene. Hij zei tegen zijn Griekse ambtgenoot Katerina Sakellaropoulou dat hij met het korte bezoek „een nieuw tijdperk” in de relaties tussen de buurlanden wil beginnen. De twee landen hebben een pijnlijke historische relatie, grensconflicten en ruzie over oliebronnen onder de Middellandse Zee en over het deels door Turkije bezette Cyprus. Maar Erdogan zei dat „we optimistisch moeten zijn, want dat zal in de toekomst vruchten afwerpen”.