BIJ1 in gebreke met verantwoording, moet subsidie terugbetalen

Het is BIJ1 niet gelukt om tijdig alle zogenoemde „verantwoordingsstukken” aan te leveren bij een commissie die hierop toezicht houdt, meldt demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken. In deze paperassen staat vermeld hoe een partij is omgegaan met zaken als ontvangen donaties en aangegane leningen. Door de gang van zaken gaat het ministerie ruim 127.000 euro aan verleende subsidie terugvorderen, BIJ1 krijgt hiervoor een betalingsregeling.