Nog niet overal in de wereld wordt op dezelfde manier gedacht over het oplossen van de klimaatproblematiek, constateert Paul Hilbers, de Nederlandse bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). „Het besef dat er iets moet gebeuren is er overal wel maar de neuzen staan nog niet allemaal dezelfde kant op”, heeft hij gemerkt op de klimaattop COP28 in Dubai.