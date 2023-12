De politie heeft eind november ingegrepen in vier Telegramgroepen waarin op grote schaal voor consumenten verboden vuurwerk werd verhandeld. In de groepen waren ongeveer 9000 leden actief. De groepen zouden zijn beheerd door een minderjarige uit de gemeente Noardeast-Fryslân. Die is nog niet aangehouden, maar wordt binnenkort verhoord, aldus de politie.