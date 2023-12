De Nederlandse Staat hoeft de Spaanse overheid niet te laten weten dat een man uit Tilburg in Nederland nooit is verdacht van terrorisme. Dat heeft de rechtbank Den Haag beslist in een kort geding dat was aangespannen door de man en mensenrechtenorganisatie Muslim Rights Watch. De Tilburger, die een Marokkaanse achtergrond heeft, zat afgelopen zomer bijna twee maanden in een Spaanse cel als terreurverdachte.