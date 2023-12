Hoge Raad kraakt vrijspraak man in Bandidos-shirt, zaak moet over

Het gerechtshof moet opnieuw kijken naar de zaak tegen een man die in een Bandidos-T-shirt verscheen bij een rechtszaak tegen leden van die verboden motorclub. Dat oordeelt de Hoge Raad, in lijn met een eerder advies over de kwestie van de advocaat-generaal. Het hof sprak de man eerder vrij, omdat hij met zijn kleding niet zou hebben bijgedragen aan het „voortbestaan van de verboden organisatie”. Maar volgens de Hoge Raad heeft het hof dat element te beperkt uitgelegd.