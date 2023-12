BBB en CDA betwisten verlengd bemestingsverbod in Overijssel

De BBB en CDA in Overijssel hebben twijfels over de verlenging van het bemestingsverbod voor landbouwgronden. Het gaat om gronden die eigendom zijn van de provincie en door boeren in erfpacht gebruikt kunnen worden. Het provinciebestuur besloot vorige maand om het bemestingsverbod ook in 2024 te hanteren, voor het tweede jaar op rij. Overijssel wil zo stikstofruimte creëren om niet te hoeven handhaven bij boeren die nog altijd geen natuurvergunning hebben, de zogeheten PAS-melders.