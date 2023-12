Zaporizja: excursiedeelnemers laten zich niet afschrikken door Poetin

Op het moment dat de excursie begint, gaat het luchtalarm af in Zaporizja. Niemand van de twaalf deelnemers peinst erover een schuilkelder op te zoeken. Iedereen blijft buiten staan bij gids Natalija Lobatsj. Zonder twijfel en enthousiast steekt ze haar verhaal af over constructivistische Sovjetgebouwen uit de jaren 20 en 30, gebouwd in de Zuid-Oekraïense stad ten tijde van Sovjetleider Jozef Stalin. Na haar inleiding steekt de groep een straat over, op weg naar de eerste stop.