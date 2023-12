In een nieuw gesprek met verkenner Ronald Plasterk heeft BBB-partijleider Caroline van der Plas dinsdagmorgen benadrukt dat er „vooral vertrouwen moet komen tussen de vier”. Zij doelt daarmee op de partijleiders van PVV, NSC, VVD en zichzelf. In het eerste gesprek met ‘koppeltjes’ is het daar met name over gegaan, zei Van der Plas na afloop van het drie kwartier durende gesprek.