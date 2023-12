De meeste vluchten tussen Schiphol en München zijn dinsdag geannuleerd, meldt een woordvoerder van de luchthaven. Het gaat om in totaal zestien vluchten van en naar de Zuid-Duitse plaats. Volgens de zegsman vervallen woensdag vooralsnog twee vluchten. Aanleiding is het winterweer in München, waardoor het vliegverkeer op de luchthaven al enkele dagen stilligt.