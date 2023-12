College: ontoegankelijk ov zet rechten van gehandicapte onder druk

De rechten van mensen met een beperking staan „onder druk” door ontoegankelijk openbaar vervoer, zo meldt het College voor de Rechten van de Mens op basis van een jaarlijkse monitor over het VN-verdrag Handicap. Zo zijn er signalen ontvangen van mensen met een beperking die hierdoor studievertraging hebben opgelopen, betaalde banen hebben moeten afwijzen en over dat het bezoeken van bijvoorbeeld familie of vrienden niet altijd mogelijk is met het ov.