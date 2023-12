Grote olie- en gasproducerende landen hebben voorlopig geen plannen om te stoppen met het oppompen van die fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd hebben veel van deze landen beloofd om in de toekomst per saldo geen CO2-meer uit te stoten. Dat concluderen dataverzamelaars van de Net Zero Tracker, een organisatie die inspanningen van overheden en bedrijven tegen klimaatverandering bijhoudt.