Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is, wil dat politiek Den Haag gemeenten oproept om meer opvangplekken voor statushouders vrij te maken. „De gedachte is bijna onbestaanbaar dat politieke leiders hun bestuurders niet oproepen om in beweging te komen, dat is wat nu nodig is”, zegt hij in het radioprogramma EenVandaag op NPO Radio 1.