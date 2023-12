De agent van schrijver Omid Scobie heeft meerdere versies van het boek Endgame naar de Nederlandse uitgever Xander Uitgevers gestuurd. Dat meldt de Britse krant The Times maandag. Over het boek is ophef ontstaan omdat in de Nederlandse versie de namen van Britse royals werden genoemd die opmerkingen zouden hebben gemaakt over de huidskleur van de toen nog ongeboren zoon van prins Harry en zijn vrouw Meghan.