Het Chinese vastgoedconcern Evergrande krijgt onverwacht langer de tijd om met een reddingsplan te komen. De rechter in Hongkong stelde een deadline daarvoor maandag uit tot 29 januari. De onderneming kwam eind 2021 in de problemen door hoge schulden en dreigde met een bankroet voor een schokgolf op de financiële markten te zorgen. Evergrande werd daarmee het symbool van de vastgoedcrisis in China.