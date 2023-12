Plasterk wil formatie in beweging brengen in tweede gespreksronde

Ronald Plasterk probeert de formatie in beweging te brengen in een tweede gespreksronde met in elk geval de fractieleiders van de VVD, NSC, PVV en BBB. Dit zijn de beoogde coalitiepartners van PVV-leider Geert Wilders. De twee eerstgenoemde partijen reageren evenwel terughoudend op zijn uitgestoken hand. De verkiezingsuitslag en de uiteenlopende posities van partijen maken het moeilijk voor de verkenner om een logische vervolgstap te bedenken.