Klimaatverandering is ook een gezondheidscrisis. Die boodschap herhalen gezondheidsministers, onder wie demissionair minister Ernst Kuipers, zondag op de klimaattop in Dubai. Hans Kluge van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hamerde er ook op in zijn speech op de COP28: „Afgelopen jaar alleen al zijn minstens 62.000 mensen overleden door hittegolven in 35 Europese landen.”