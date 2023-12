De hindoe-nationalistische Bharatiya Janata Partij (BJP) van de Indiase premier Narendra Modi lijkt de winnaar te zijn in drie van de vijf deelstaatsverkiezingen. In Chhattisgarh, Madhya Pradesh en Rajasthan werd de BJP de grootste. In de zuidelijke staat Telangana won de Congrespartij (INC) de verkiezingen. De INC is landelijk de voornaamste oppositiepartij in India.