Een 39-jarige man uit de gemeente Emmen is zaterdag overleden na een ongeluk in het Drentse Klazienaveen. Hij botste rond 19.50 uur op de Industriestraat met zijn wagen op een trailer van een vrachtwagen. Hulpverleners hebben nog geprobeerd hem te redden, maar die hulp mocht niet baten. Hij is ter plekke aan zijn verwondingen bezweken.