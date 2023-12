De nationale ontwikkelingsbank van Brazilië (BNDES) heeft zaterdag een plan gelanceerd voor het herstel van 60.000 vierkante kilometer vernietigd regenwoud. Daarmee is volgend jaar al een investering gemoeid van maximaal 1 miljard real, bijna 190 miljoen euro. Deze herbebossing, ter grootte van bijna anderhalf keer Nederland, in het Amazonegebied moet in 2030 zijn afgerond.