Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) maakt zich zorgen over de afnemende vaccinatiegraad onder kinderen. Niet alleen in Zeeland, maar „in heel Nederland zien we dat gebeuren”, zei Van Ooijen voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. „Dit is helaas een trend. Er moet veel meer gebeuren om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen.”