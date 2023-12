De Surinaamse oud-legerleider, ex-president en politicus Desi Bouterse (78) hoort op 20 december of hij wordt veroordeeld voor zijn aandeel in de Decembermoorden van 1982, die aan vijftien mannen het leven kostten. Dat heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie donderdagmiddag bekendgemaakt in Paramaribo.