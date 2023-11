De gemeente Assen en de provincie Limburg houden een opvanglocatie voor asielzoekers langer open. In de voormalige woonboerderij aan de Graswijk in Assen zijn daardoor tot 1 januari 2025 maximaal 45 plekken beschikbaar. In Maastricht blijft de opvang in ’t Lab, een bijgebouw van het provinciehuis, voor veertig vluchtelingen nu tot 1 juli 2024 in gebruik.