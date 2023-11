Salesforce behoorde donderdag tot de grote stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse softwareconcern presteerde afgelopen kwartaal beter dan beleggers en analisten hadden verwacht. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal en de rest van het jaar vielen in de smaak. Het aandeel, dat deel uitmaakt van de Dow-Jonesindex, werd beloond met een koerswinst van 8,7 procent.