Nederland is een waterland. Elk jaar weer verdrinken er mensen omdat ze niet kunnen zwemmen. Toch is het steeds minder vanzelfsprekend dat kinderen een zwemdiploma halen. Uit cijfers van het Mulier Instituut blijkt dat in 2022 van de kinderen tussen de 6 en de 16 jaar 13 procent geen zwemdiploma had. In 2018 ging het nog om 6 procent.