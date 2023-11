Demissionair premier Mark Rutte en buitenlandminister Hanke Bruins Slot zijn blij dat de Nederlandse gijzelaar Ofir Engel is vrijgelaten door Hamas. „Na deze afschuwelijke tijd kan hij nu eindelijk worden herenigd met zijn familie en vrienden”, schrijft Rutte op X. Engel was de enige Nederlander die werd vastgehouden in de Gazastrook.