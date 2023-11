Het artikel ”Bediening der verzoening hapert in gereformeerde gezindte” van dr. C.A. van der Sluijs heeft mij verdriet gedaan. Hierin wordt een negatief beeld geschetst van ontwikkelingen, een beeld dat niet bemoedigt, terwijl we juist in deze tijd bemoediging nodig hebben. Zeker, er is veel gaande aan allerlei ontwikkelingen die zorgen baren. Toch zou ik ook een ander beeld willen schetsen.