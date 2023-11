Een deel van de Provinciale Staten in Zuid-Holland voelt zich gepasseerd in de aanpak van de asielopvangcrisis. Enkele partijen eisten tijdens een commissievergadering meer inspraak, onder meer over het aantal asielzoekers dat Zuid-Holland moet opvangen. Jaap Smit, de commissaris van de Koning, benadrukte dat de Rijksoverheid dit bepaalt en niet de provincie.