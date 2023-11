Dat asielzoekers in afwachting van hun asielprocedure vanaf nu meer dan 24 weken per jaar mogen werken, doet recht aan de asielsituatie van dit moment. Dat zegt advocaat Igna Oomen namens de Vereniging Asieladvocaten & -Juristen Nederland. „Zeker nu die procedure vijftien maanden of meer duurt. Dan al die tijd duimen zitten draaien is voor niemand gezond.”