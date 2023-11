Er is nog altijd veel mis met onlineadvertenties voor puppy’s, concludeert de internationale dierenwelzijnsorganisatie FOUR PAWS na een steekproef op onder meer Nederlandse advertentiesites. Volgens de stichting worden veel jonge honden illegaal geïmporteerd uit met name Oost-Europa, om vervolgens op bijvoorbeeld Marktplaats of Puppyplaats te koop te worden aangeboden.