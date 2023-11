Natuurkundige Leo Kouwenhoven keert in maart terug als hoogleraar bij onderzoeksinstituut QuTech van de TU Delft en TNO. De quantumonderzoeker raakte de afgelopen jaren in opspraak toen ruim een jaar na elkaar twee wetenschappelijke publicaties van zijn onderzoeksgroep werden ingetrokken. In onderzoeken naar beide kwesties zijn geen schendingen van de wetenschappelijke integriteit vastgesteld, meldt de TU Delft dinsdag.