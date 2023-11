Hop, daar plonzen de grof gesneden stukken groenten het kokende water in. Het voelt alsof ik iets fout doe. Hoewel ik, zoals veel anderen van mijn leeftijd, opgroeide met gekookte groenten ben ik deze manier van bereiden ontwend. Hooguit kook ik wat stronkjes bloemkool of broccoli in een apart pannetje voor de moeilijke eters. Zelfs als ik soep maak zijn de gesneden groenten meestal eerst kort aangefruit, voor de smaak.