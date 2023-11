Het Openbaar Ministerie acht tramschutter Gökmen T. schuldig aan een poging tot moord op een gevangenisbewaarder in de Rotterdamse gevangenis De Schie. De bewaker werd volgens de officier van justitie in februari 2021 met kracht gestoken in zijn hals en gezicht met een koperen leiding die T. uit zijn koelkast had gesloopt. Het slachtoffer werd geraakt in zijn rechterwang en oor.