Maas stijgt weer door regen in België

De Maas in Limburg bereikt dinsdagmiddag weer een licht verhoogde waterstand. Dat komt door de vele regen in België en in Nederland. In Noord-Limburg kan de rivier buiten de oevers treden, waardoor hier en daar wateroverlast ontstaat, aldus waterschap Limburg. Het water in de Geul in Zuid-Limburg wordt omgeleid wegens werkzaamheden, waardoor op onverwachte plekken water kan komen te staan. Dat is niet alarmerend, maar het schap houdt de situatie scherp in de gaten.